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Türkiye'den BMBG'nin KKTC'deki müdahalesine kınama
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19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:35:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:35:00

Türkiye'den BMBG'nin KKTC'deki müdahalesine kınama

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Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı: BM Barış Gücünün KKTC topraklarında yaptığı fiziksel müdahaleyi kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün (18 Ağustos) gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz.

Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır.

BM Barış Gücü, bir yandan suhuletle başlayan yol yapım projesi bağlamında gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, diğer yandan sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim etmiştir. Esasen, BM Barış Gücü'nden beklenen, Ada'da yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen BM'nin, yıllardır GKRY'nin Ara Bölge'deki oldu bittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, BM'nin Ada'daki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

BM'nin ve BM Barış Gücü'nün, dün yaşanan olayların ardından, KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarfetmesi gerekmektedir. Garantör bir Devlet olarak, BM Barış Gücü'nü, Kıbrıs'ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz" İfadeleri kullanıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı KKTC KIBRIS BM BM BARIŞ GÜCÜ RUM YÖNETİMİ
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