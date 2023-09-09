Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olmasını memnuniyetle karşıladı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin (AfB) G20 daimi üyesi olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından, Hindistan'ın ev sahipliğinde Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde alınan AfB'nin daimi üye olması kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Kararın "büyük bir memnuniyetle" karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak Türkiye, Afrika'nın uluslararası platformlarda temsilinin geliştirilmesi ve sesinin duyulması için elinden gelen çabayı göstermektedir." ifadesine yer verildi.
Afrika Birliği'nin G20 Daimi Üyeliği Hk. https://t.co/Kl1wHZpfpt pic.twitter.com/csf9mjyaQK— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 9, 2023
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Başından beri en güçlü şekilde savunduğumuz Afrika Birliği'nin G20 daimi üyeliği, uluslararası ilişkilerde etkin çok taraflılığın hakim kılınması bakımından kıymetli bir adımdır. Türkiye, Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konuma gelmesi için destek vermeyi sürdürecektir."
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin AfB'ye daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını açıklamıştı.
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