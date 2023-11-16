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16 Kasım 2023 Perşembe 15:59:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 15:59:00

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsveç'ten iade kararı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in PKK kaydında aranan 1 kişiyi iade ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, yaptığı açıklamada İsveç'in, PKK kaydında aranan 1 kişiyi iade ettiğini bildirdi.

Detayları, 24 TV Muhabiri Nagehan Akbulut aktardı.

Atılan adımın olumlu olduğuna dikkat çeken Akbulut, "Görüşmelerin bugün tamamlanmasını bekliyoruz. Protokolün Komisyon'da görüşülmesi ve önümüzdeki haftada genel kurula gelmesini bekliyoruz" dedi.

Etiketler : İSVEÇ İADE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
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