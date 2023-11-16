Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsveç'ten iade kararı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in PKK kaydında aranan 1 kişiyi iade ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, yaptığı açıklamada İsveç'in, PKK kaydında aranan 1 kişiyi iade ettiğini bildirdi.
Detayları, 24 TV Muhabiri Nagehan Akbulut aktardı.
Atılan adımın olumlu olduğuna dikkat çeken Akbulut, "Görüşmelerin bugün tamamlanmasını bekliyoruz. Protokolün Komisyon'da görüşülmesi ve önümüzdeki haftada genel kurula gelmesini bekliyoruz" dedi.
#SONDURUM Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, yaptığı açıklamada İsveç'in, PKK kaydında aranan 1 kişiyi iade ettiğini bildirdi. Detayları, 24 TV Muhabiri Nagehan Akbulut (@BARANagi) aktarıyor. pic.twitter.com/0382pI0SKi— 24 TV (@yirmidorttv) November 16, 2023
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