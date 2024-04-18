"AB ile diyalog, Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alınacak"

Dışişleri Bakanlığı: AB ile diyalog, Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alınacak

Dışişleri Bakanlığı, 17-18 Nisan'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin, Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesinin hiçbir zaman kabul görmeyeceğini; AB ile diyaloğun mütekabiliyet çerçevesinde, AB'nin gelecek dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alınacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından, 17-18 Nisan'daki AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Brüksel'deki zirvede Türkiye'ye ilişkin kabul edilen kararların, AB'nin Türkiye'ye ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni örneği olduğu belirtilerek, zirve sonuçlarında Türkiye'yle işbirliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik ilişki geliştirilmesinin, AB'nin stratejik menfaatine olduğunun vurgulandığı kaydedildi.

"ÇOK YÖNLÜ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ KIBRIS MESELESİNE İNDİRGEYEN ANLAYIŞTAN VAZGEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR"



Buna karşın, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan AB-Türkiye ilişkilerine dair ortak bildirimdeki tavsiyelerle ilgili somut karar alınamamasının ciddi bir tutarsızlık olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi, tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir. Çok yönlü Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir. Böylesi bir zihniyet, Kıbrıs sorununa veya diğer bölgesel ve küresel meselelere olumlu ve yapıcı bir katkı sunamaz."

Açıklamada, aday ülke Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki kararlılığını koruduğuna işaret edilerek, "Bununla beraber, işbirliğimizin seçici bir anlayışla, bazı alanlarla sınırlanmasını reddediyoruz. AB ile diyaloğumuzu mütekabiliyet çerçevesinde, AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız." ifadeleri kullanıldı.