Çavuşoğlu ile sunucu arasında gergin anlar: Cevap fırsatı vermiyorsunuz

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27 Mart 2022 Pazar 08:07:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 08:07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Doha'da tepki gösterdiği ABD'li gazeteci Hadley Gamble ile ilgili dikkat çeken detay

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda konuştu. Moskova'daki enerji zirvesinde Rus lider Putin'e yaptığı bacak hareketiyle dikkat çeken ABD'li sunucu Hadley Gamble'ın Bakan Çavuşoğlu'nun cümlesini yarıda kesmesiyle gerginlik çıktı. Bakan Çavuşoğlu, Gamble'a tepki göstererek, "Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap fırsatı vermiyorsunuz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşının 31. gününde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda ABD'li sunucu Hadley Gamble'in sorularını yanıtladı.

"CEVAP VERME FIRSATI VERMİYORSUNUZ

"Hadley Gamble'ın Rus oligarkların Türkiye'ye geldikleri yönündeki iddiaları sordu. Bakan Çavuşoğlu, "Biz bu krizlerin başından beri söyledik, mülteci krizi devam edecek. İnsanların sayısı artacak demiştik. Zaten savaştan önce de artmıştı. Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap verme fırsatı vermiyorsunuz. Biz yasal olmayan bir şeye asla izin vermeyiz" yanıtını verdi.

"BEN SİZİN SORUNUZA CEVAP VERDİM

"Hadley Gamble'ın araya girmesiyle Çavuşoğlu, tepki göstererek, "Ben sizin sorunuza cevap verdim, hiçbir yasadışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim, çok açık ve net bir cevap. Eğer Rus oligarklar benim ülkemi ziyaret ederlerse ben prensip olarak yaptırımlara katılmadığım için, o yüzden bir Rus vatandaşı gelebilir. Şu anda da Rus turistler geliyor. Yasalsa istediklerini yapabilirler, uluslararası hukuka aykırı ise o zaman iş başka." dedi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerine değinen Çavuşoğlu, "Eğer görüşmek isterlerse ve herhangi bir ateşkes girişimini imzalamak isterlerse böyle bir olasılık olabilir ama biraz daha olgunlaşması lazım, Belarus kulvarında da. İki tarafın detaylarını onların vermesi gerekir. Neden olmasın. Önce bakanları sonra devlet başkanlarını bir araya getirebiliriz. Donbas da Kırım da çok önemli meseleler. Kolay da değil. Savaş bir yandan devam ederken, bunun yapılması çok zor" diye konuştu.

PUTİN'E YAPTIĞI HAREKETLE DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Daha önceki dönemlerde de Moskova'daki enerji zirvesinde Rus lider Putin'e yönelik dikkat çeken davranışları ile de dünya gündemine oturan ABD'li sunucu Hadley Gamble'ın, Washington'ın Rus liderin dikkatini dağıtmak için göndermiş olduğu bir silah olduğu iddia edilmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu rusya ukrayna savaş
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