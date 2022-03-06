Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde Ukrayna'daki son durum ve Başkan Erdoğan'ın Putin ile istişareleri ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla ise, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
- Emniyetten 'Yağ' provokasyonuna soruşturma
- Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
- Sağlık Bakanlığı paylaştı... İşte güncel koronavirüs tablosu
- Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması
- Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi