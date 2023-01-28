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28 Ocak 2023 Cumartesi 17:33:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 17:33:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu genç diplomat adayları ile buluştu

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Türkiye Gençlik Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Genç Diplomat Akademisi, TÜGVA Genel Merkez'de gerçekleştirilen proje lansmanıyla birlikte ilk dersinde önemli isimleri ağırladı.

İhtisas Akademi, Genç Yönetici Okulu projeleri devam ederken, 8. Genç Diplomat Akademisi'ni hayata geçiren TÜGVA; siyaset, politika ve diplomasi ile yakından ilgili, bu konularda uzmanlaşmayı ve gelecekte bu alanlarda kariyer sahibi olmayı hedefleyen 18-28 yaş arası 75 gence yönelik seminerler ve uygulamalarla geleceğin diplomat adaylarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Başvuru süreci ve aday mülakatlarının ardından gerçekleştirilen Lansmanda; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit konuk olarak yer aldı ve yeni neslin genç diplomatlarıyla tecrübelerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu gençlere hitap ederken: "Bir yandan Cumhuriyetin 100. yılını gururla itiraf ediyoruz; diğer taraftan ikinci yüzyılımıza yani Türkiye Yüzyılına adım atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılını barışın, güvenin, istikrarın, iletişimin ve kalkınmanın yüzyılı olarak nitelendiriyor. Bu hedeflerin her birine giden yolda; Dışişleri Bakanlığımıza, diplomatlara düşen büyük sorumluluklar var." İfadelerini kullandı.

Tanıtım videolarının izletilmesi ile başlayan program, "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası", "Milli Teknoloji Hamlesi", "Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç" konu başlıklarında, konukların konuşmaları ile devam etti.

TÜRKİYE YÜZYILININ DİPLOMATLARI HAYALLERİNE ADIM ATACAK

Projede; birçok profesör, akademisyen, büyükelçi ve bürokrat ile bir araya gelen gençler, diplomasinin farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olarak BM-AB-TDT simülasyonları, vaka analizi, harita çalışmaları ile uygulamalı aktivitelere katılacaklar. 6 hafta sürecek programın sonunda katılımcılar, Ankara'da ilgili bakanlık ve kuruluşları ziyaret ederek, gelecekte içerisinde yer almayı hedefledikleri kurumları birebir gözlemleme fırsatı bulacaklar.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu türkiye gençlik vakfı diplomat türkiye yüzyılı
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