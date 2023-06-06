06 Haziran 2023 Salı 22:54:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 22:54:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Kaskarelis telefonda görüştü.
Kaskarelis, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.
Görüşmede düzensiz göç konusu da ele alındı.
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