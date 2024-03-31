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31 Mart 2024 Pazar 19:03:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 19:03:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Gazze'deki son durum ve Temas Grubu'nun gelecek dönemde bu konuyla ilgili yapabileceği faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan Faysal bin Ferhan Gazze
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