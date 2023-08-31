VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSÜ Hava Harp Okulu Diploma Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yalanlama... "Gerçeği yansıtmamaktadır"
Akkuyu NGS'de geri sayım: İlk reaktör devreye alınacak
Lavrov'dan Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı
Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
31 Ağustos 2023 Perşembe 15:41:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 15:41:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov Moskova'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

GÜNDEM TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Fidan-Lavrov görüşmesinde öne çıkan başlık tahıl krizi olacak. Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

İkili ilişkiler de Moskova'daki toplantının gündeminde olacak. Enerji ve savunma sanayii projeleri başta olmak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası konuşulacak.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

Fidan-Lavrov toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi için de hazırlık niteliği taşıyor.

Etiketler : hakan fidan sergey lavrov moskova
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
İlk aile pozu

İlk aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX