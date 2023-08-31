Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

�������� Russian Foreign Minister Sergey Lavrov hold talks with Foreign Minister of Türkiye @HakanFidan



�� Moscow, August 31#RussiaTürkiye �� pic.twitter.com/8LzQIdeeeK — MFA Russia ���� (@mfa_russia) August 31, 2023

GÜNDEM TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI



Fidan-Lavrov görüşmesinde öne çıkan başlık tahıl krizi olacak. Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

İkili ilişkiler de Moskova'daki toplantının gündeminde olacak. Enerji ve savunma sanayii projeleri başta olmak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası konuşulacak.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK



Fidan-Lavrov toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi için de hazırlık niteliği taşıyor.