Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.