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16 Ekim 2023 Pazartesi 16:36:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 16:36:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'a gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Etiketler : bakan fidan lübnan dışişleri bakanlığı
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