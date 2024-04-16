Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gidiyor
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmek üzere Katar'a doğru yola çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmek üzere Ankara'dan Doha'ya hareket etti.
Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından Ankara'dan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere saat 19.40'ta Ankara'dan hareket ettiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için gittiği Katar'da yarın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de ele alınacağı kaydedildi.
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