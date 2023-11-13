13 Kasım 2023 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 18:45:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun'u kabul etti.
- Ali İhsan Yavuz: Yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile görüştü
- Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli tutuklu
- 3 milletvekiline ait tezkereler TBMM'de
- Bir başarı daha! AKSUNGUR İHA ile 30 bin feet
- Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi