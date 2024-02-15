Bakan Fidan Almanya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya gidecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya gidecek.
Sayın Bakanımız 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına iştirak edecektir.
Sayın Bakanımız Konferans vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımızın 60. Münih Güvenlik Konferansına Katılımı Hk. https://t.co/8tCQUTJUNp pic.twitter.com/rPICc5qCvf— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 15, 2024
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