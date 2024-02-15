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Bakan Fidan Almanya'ya gidecek
15 Şubat 2024 Perşembe 18:55:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 18:55:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'ya gidecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya gidecek.

Sayın Bakanımız 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına iştirak edecektir.

Sayın Bakanımız Konferans vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.

Etiketler : Münih Güvenlik Konferansı Almanya ziyareti Hakan Fidan
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