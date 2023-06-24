Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile 'Rusya' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleleri ele aldı.