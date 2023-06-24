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Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile 'Rusya' diplomasisi
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24 Haziran 2023 Cumartesi 19:22:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 19:22:00

Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile 'Rusya' diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Etiketler : Hakan Fidan Antony Blinken Rusya
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