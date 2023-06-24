Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile 'Rusya' diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleleri ele aldı.
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