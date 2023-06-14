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14 Haziran 2023 Çarşamba 08:49:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 08:49:00

Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Çelik, Berlusconi için bugün düzenlenecek cenaze törenine katılmak için İtalya'ya gidecek.

Etiketler : hakan fidan ömer çelik silvio berlusconi cenaze töreni italya
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