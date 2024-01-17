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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
17 Ocak 2024 Çarşamba 13:45:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 13:45:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'e gidiyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün'e resmi ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, 17-18 Ocak tarihlerinde Ürdün'e ziyaret gerçekleştirecek.

Fidan, ziyaret kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşecek, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki güncel durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Etiketler : hakan fidan ürdün resmi ziyaret
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