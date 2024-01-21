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21 Ocak 2024 Pazar 16:43:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 16:43:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları da ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Umman Dışişleri Telefonda görüşme
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