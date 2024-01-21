Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.
Görüşmede Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları da ele alındı.
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