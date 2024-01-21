Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları da ele alındı.