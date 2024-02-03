Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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