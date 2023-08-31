Bakan Fidan, Rusya'ya gidecek

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31 Ağustos 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 09:00:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Fidan bugün Moskova'ya gidecek. Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Liderler buluşmasına hazırlık mahiyetindeki görüşmenin öncelikli gündemi ise tahıl koridoru olacak.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlanması için Türkiye'nin mekik diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinden bir hafta sonra Rusya'ya gidiyor.

Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

GÜNDEM TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Fidan-Lavrov görüşmesinde öne çıkan başlık tahıl krizi olacak. Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

İkili ilişkiler de Moskova'daki toplantının gündeminde olacak. Enerji ve savunma sanayii projeleri başta olmak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası konuşulacak.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

Fidan-Lavrov toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi için de hazırlık niteliği taşıyor.

Etiketler : hakan fidan sergey lavrov tahıl koridoru anlaşması rusya
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