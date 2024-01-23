Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta: Türkevi'nde diplomatik temaslar sürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) heyetini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) heyetini kabul etti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenecek üst düzeyli Gazze oturumuna katılmak ve ikili temaslar yürütmek için New York'ta bulunan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetiyle görüştü.
- BM: İsrail'in ''yapay ada'' önerisini desteklemiyoruz
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi... Yüzde 49,25'e yükseltildi
- Başkan Erdoğan, “Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama'' programına bir video mesaj gönderdi
- Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta: Türkevi'nde diplomatik temaslar sürüyor
- Netanyahu'dan 24 askerin öldürülmesi sonrası açıklama: Gazze'deki vahşeti derinleştirme mesajı
- İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı hibrit yıpratma savaşı yürütülüyor