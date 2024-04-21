VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
30 milyon lira değerinde binlerce sahte parfüm ele geçirildi
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Türk Telekom eSüper Lig'de Büyük Final, dev heyecana sahne oldu
Yılın ilk çeyreğinde otomotiv üretimi yüzde 3 artışla 377 bin 70'e yükseldi
Polise silah doğrultan CHP'li müdür tutuklandı!
21 Nisan 2024 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 12:00:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk'un, İstanbul'da yapacağı görüşmede, Sahel bölgesindeki ve Gazze'deki güncel gelişmeler ele alınacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Fidan ile Merzuk'un yapacağı görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

Görüşmede, Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve "İsrail-Filistin ihtilafı" gibi bölgesel konuların da değerlendirileceğini aktaran diplomatik kaynaklar, İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarının da görüşüleceğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, Moritanya'ya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Moritanya, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı bir tutum sergilemiştir."

Sahel bölgesinin ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve önemli dönüşümden geçtiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, Sahel'deki güvenlik ortamının sadece bölge için değil, tüm Afrika kıtası ve ötesi için stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Kaynaklar, Moritanya'nın, "çalkantılı" olan Sahel bölgesinde istikrar unsuru olarak ön plana çıktığının altını çizerek, "Ülkemiz, Sahel bölgesinde barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisine önem vermektedir." ifadesini kullandı.

MORİTANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Moritanya ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara dikkati çeken diplomatik kaynaklar, Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 30 bin Moritanya asıllı Türk vatandaşının yaşadığını, Moritanyalıların 1920'de Milli Mücadele'de ön saflarda savaştığını belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğinin 2011'de, Moritanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin de 2010'de açıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat 2018'deki Moritanya ziyaretinin, Türkiye'den Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu hatırlatan diplomatik kaynaklar, bu ziyaretle ikili ilişkilerin ivme kazandığını kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin, 3. Türkiye-Afrika Ortalık Zirvesi kapsamında Aralık 2021'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini de anımsattı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştiğini ve 2023'teki ikili ticaret hacminin 174,6 milyon dolar olduğunu aktaran diplomatik kaynaklar, 2024'ün ilk 3 ayındaki ikili ticaret hacminin 53,6 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Kaynaklar, yaklaşık 20-25 Türk balıkçı teknesinin Moritanya'daki Nouadhibou şehrinde faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre Türk girişimcilerin Moritanya'da 200 milyon dolara yakın yatırımı bulunduğuna işaret etti.

Etiketler : türkiye hakan fidan moritanya muhammed salim merzuk
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX