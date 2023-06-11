11 Haziran 2023 Pazar 16:28:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 16:28:00
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: IHA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi
- BAE Ekonomi Bakanı Tavk el-Merri, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir, son yolculuğuna uğurlandı
- İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor
- “İnsanların başörtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık”
- MSB acı haberi duyurdu... İki askerimiz şehit oldu