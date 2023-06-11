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11 Haziran 2023 Pazar 16:28:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 16:28:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Etiketler : Hakan fidan mısır dışişleri bakanlığı
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