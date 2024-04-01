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01 Nisan 2024 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 18:31:00
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile bir araya geldi
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