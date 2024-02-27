27 Şubat 2024 Salı 00:41:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 00:41:00
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Meksika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Ibarra ile görüştüğü belirtildi.
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