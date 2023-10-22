Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Malezya Başbakanı Enver ile görüştüğü belirtildi.
Enver, bugün Vahdettin Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.
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