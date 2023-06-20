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20 Haziran 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 14:15:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenecek, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na (URC2023) iştirak etmek üzere, İngiltere'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, 21-22 Haziran'da düzenlenecek konferansa katılacak.

Bakan Fidan'ın, söz konusu konferansta, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

Uluslararası toplumu bir araya getirecek konferansın açılış konuşmalarını, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve etkinliğe çevrim içi katılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yapacak. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal de konferansın açılışında konuşacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, konferansa katılacak üst düzey isimler arasında yer alıyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.

Etiketler : dışişleri bakanlığı hakan fidan ukrayna iyileştirme konferansı
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