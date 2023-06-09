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09 Haziran 2023 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 17:45:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.

Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Etiketler : hakan fidan libya halid elmeşri
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