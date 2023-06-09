Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.

Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.



Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.��������@HakanFidan pic.twitter.com/K1XWgyqsTE