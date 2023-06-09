Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.
Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2023
Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.��������@HakanFidan pic.twitter.com/K1XWgyqsTE
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