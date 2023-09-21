Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins'le görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Karins'le bir araya geldi.
Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında dün İtalya, İsviçre ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü.
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