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Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi
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21 Eylül 2023 Perşembe 18:58:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 18:58:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins'le görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Karins'le bir araya geldi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında dün İtalya, İsviçre ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü.

Etiketler : bm genel kurulu hakan fidan arturs krisjanis karins
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