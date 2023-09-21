Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Karins'le bir araya geldi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında dün İtalya, İsviçre ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü.