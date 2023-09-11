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Bakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
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11 Eylül 2023 Pazartesi 10:34:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 10:34:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve mevkidaşı Nurtleu ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Daha sonra 2 bakan basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınıyor.

Etiketler : hakan fidan kazakistan murat nurtleu
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