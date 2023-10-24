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24 Ekim 2023 Salı 19:39:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 19:39:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a gidecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24-25 Ekim 2023 tarihlerinde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24-25 Ekim 2023 tarihlerinde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişlerinden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, 24-25 Ekim 2023 tarihlerinde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile bir araya gelecek ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edilecektir.

Görüşmelerde, önümüzdeki dönemde Doha'da düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dokuzuncu Toplantısı'nın hazırlıkları başta olmak üzere, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülmektedir. Ayrıca, başta Filistin'deki son durum olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde de bulunulacaktır.

Etiketler : BAKAN FİDAN KATAR ZİYARET
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