Bakan Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Bakanımız @HakanFidan, #NewYork'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (#İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.#UNGA78 pic.twitter.com/EV67jlDI90— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 20, 2023
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