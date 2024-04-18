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18 Nisan 2024 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 11:18:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'yı ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında yarın Hollanda'yı ziyaret edecek ve mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan'ın Hollanda'daki görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Fidan, ziyaret çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelecek.

Hollanda'da 16 Nisan'da toplanan Wittenburg Konferansı kapsamında "Türkiye-AB İlişkileri", "Hollanda Türk Toplumu", "Güvenlik, Terörle Mücadele", "Düzensiz Göç", "Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilir Çözümler" ve "Temiz Enerjiye Geçiş" başlıklı altı Çalışma Grubu bir araya geldi.

FİDAN, HOLLANDALI MEVKİDAŞIYLA BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRECEK

Diğer yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, "Türkiye-Hollanda İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Türkiye-Hollanda Konferansı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" kapsamında 2008'den bu yana iki ülke arasında icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında ziyaret edeceği Hollanda'da bazı görüşmeler yapacak.

Fidan'ın Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüşmesinde ikili siyasi ilişkiler değerlendirilecek ve Wittenburg Konferansı'nın Çalışma Gruplarının ele aldığı konulara odaklanılacak.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin AB tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konularındaki görüş ve beklentileri aktarması öngörülüyor.

Hollanda Türk toplumunu ilgilendiren konular ve geçmiş dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar da görüşmede Bakan Fidan tarafından gündeme getirilecek.

Terörle mücadele ve Türkiye'nin bu konudaki beklentileri de Hollanda tarafına aktarılacak.

İsrail-Filistin, Ukrayna ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

WİTTENBURG KONFERANSI

İki ülke arasında, "Türkiye-Hollanda İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Türkiye-Hollanda Konferansı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" 2008'de imzalanmıştı.

Bu çerçevede kurulan Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansları, 2008'den bu yana iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında dönüşümlü olarak Türkiye ve Hollanda'da düzenleniyor.

Konferans kapsamında bakanların görüşmelerine ilaveten, iki ülkenin ilgili bakanlık ve kurumları arasında teknik düzeyli çalışma grubu toplantıları icra ediliyor.

HOLLANDA İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Türkiye ve Hollanda arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı ve İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı 2024'e denk geliyor.

Hollanda, 2005-2024 Ocak döneminde yaklaşık 29 milyar dolar ile Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda bulunuyor.

İki ülke arasında yaklaşık 12,5 milyar dolar olan ticaret hacminin kısa vadede 15 milyar dolar, orta vadede 20 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Özellikle enerji, çevre, iklim, dijital ve yeşil dönüşüm ile yeni teknoloji alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

Etiketler : hakan fidan hollanda türkiye iş birliği
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