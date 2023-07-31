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31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:11:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:11:00

Dışişleri Bakanı Fidan: Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Ermenistan-Azerbaycan) Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" diye konuştu.

Bakan Fidan, "Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir" ifadesini kullandı.

Etiketler : hakan fidan ceyhun bayramov azerbaycan
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