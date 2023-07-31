Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Ermenistan-Azerbaycan) Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" diye konuştu.

Bakan Fidan, "Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir" ifadesini kullandı.