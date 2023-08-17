VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Teröristbaşına methiyeler dizen Yanardağ'a CHP desteği... Soyer'den cezaevinde ziyaret
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü
30 milyonluk pırlantayı ülkeye sokarken yakalandı
Malezya'da özel yolcu uçağının düşmesi sonucu 10 kişi öldü
"Birinci işimiz bir an önce deprem bölgesindeki konutları yapmak"
17 Ağustos 2023 Perşembe 20:26:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 20:26:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, görüşmenin Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, Bakan Fidan'ın, sorusu üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirdiği ifade edildi.

Fidan-Colonna görüşmesinde ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alındığı kaydedildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin hazırlandığını bildirmişti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu'nun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için hazırlanan projenin, Pile halkının, bölgedeki arazilere kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgesi'ne muhtaç olmadan geçiş yapmasını sağlamak amacıyla hazırlandığı kaydedilmişti.

Etiketler : hakan fidan fransa kktc
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Miço Karan

Miço Karan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX