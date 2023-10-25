Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını sızlattığını belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin çoluk çocuk, hasta yaşlı demeden okullarda, hastanelerde ve camilerde bile hedef alınması insanlığa karşı işlenen bir suç niteliğindedir. Vicdan sahibi olan herkes tüm dünyanın gözü önünde işlenen bu vahşete dur demelidir." ifadesini kullandı.

Gazze'de masum sivilleri hedef alan, toplu cezalandırmaya dönüşen saldırıları hiçbir şekilde kabul etmediklerini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından sökülerek atılmasına da razı gelmeyeceğiz. Bu sadece Filistinlilere yapılan bir zulüm değil aynı zamanda Mısır'ın, Ürdün'ün, Beyrut'un istikrarsızlaştırılmasını da sağlayacak olan bir gelişme olacaktır. İsrail, bu yanlıştan acilen dönmelidir. Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir. Gazze'de savaşın ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması için alınabilecek tedbirler aciliyet arz etmektedir. Hemen ateşkes ilan edilmeli ve insani yardımlar için bir koridor oluşturulmalıdır."

Fidan, Gazze'de geçmiş kuşatmalara nazaran daha büyük yıkımın ve ölümün yaşandığına işaret ederek, "Özellikle bu sefer elektriğin ve suyun kesilmesi ve temel insani malzemelerin Gazze'ye girmesinin önlenmesi daha büyük bir insani felakete yol açmakta ve bu felaket de sürüyor. Temel problem, ölüm ve yıkım arttıkça buna olan reaksiyon da bölgede haliyle daha fazla olacak ve bu reaksiyonun ortaya çıkartacağı sonuçları önceden kestirmek mümkün değil ama şunu biliyoruz alternatif olarak ortaya koyacağımız bir barışçıl çözüm ve plan var. Buna sahip çıkarsak bu risklerden an itibariyle uzaklaşmamız mümkün ama diğer türlü gittikçe daha büyük bir risk senaryosunun içine düşmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hemen ateşkes ilan edilmeli. İnsani yardımlar için koridor oluşturulmalı

"Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir"

"Filistinli kardeşlerimizin çocuk, hasta, yaşlı demeden okullarda, hastane ve camilerde bile hedef alınması insanlığa karşı işlenen bir suç niteliğindedir"

Gündemimizdeki en öneli konu Gazze'de devam eden savaş. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın vicdanını sızlatmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin çocuk, hasta, yaşlı demeden okullarda, hastane ve camilerde bile hedef alınması insanlığa karşı işlenen bir suç niteliğindedir.

Cumhurbaşkanımız yoğun bir liderler diplomasi içerisinde. Bu akan gözyaşı ve savaşın durması için yoğun bir gayret içerisinde.

"BÖLGEMİZ DÖNÜM NOKTASINDA"

Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir.

Gazze'de toplu cezalandırmaya dönen saldırıları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İsrail bu yanlıştan acilen dönmelidir. Hemen ateşkes ilan edilmeli ve insanı yardımlar için bir koridor oluşturulmalıdır.

İçinde bulunduğumuz konjonktürde ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. Kimileri bu yangına körükle gidiyor. Mevcut durumu önleyemezsek tüm dünya daha kötü bir yere gidecek. İsrail senelerdir kınamalara kulak tıkamayı, bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır.

Katar insanı durum bağlamında şimdiye kadar yapıcı ve fedakar bir rol üstlendi. Katarlı kardeşlerimizin çabaları her türlü takdire şayandır. Bugünkü görüşmelerimiz bu bağlamda çok faydalı oldu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

"Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz."

(İsrail-Filistin çatışmasında) Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli"