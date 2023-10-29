Bakan Fidan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin, 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikası ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü Türkiye olarak daha adil dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."