Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
Kaynak: AA
Bakan Fidan, "Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum" sözleriyle Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin, 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikası ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü Türkiye olarak daha adil dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."
- 100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk
- Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Başkan Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Bakan Fidan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
- İletişim Başkanı Altun: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı
- "Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız"
- "Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız"