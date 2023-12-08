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08 Aralık 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 10:00:00

Dışişleri Bakanı Fidan bugün ABD'ye gidecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan çıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesinde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere bugün Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı.

Etiketler : hakan fidan abd gazze
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