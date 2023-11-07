Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşme hakkında paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Belaruslu mevkidaşı ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
İki bakanın sabah saatlerinde düzenleyeceği ortak basın toplantısı iptal edilmişti.
Bakanımız @HakanFidan, #Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ile #Ankara'da görüştü.�������� pic.twitter.com/SvmI3culIz— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 7, 2023
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