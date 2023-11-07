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07 Kasım 2023 Salı 13:51:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 13:51:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşme hakkında paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Belaruslu mevkidaşı ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

İki bakanın sabah saatlerinde düzenleyeceği ortak basın toplantısı iptal edilmişti.

Etiketler : hakan fidan sergey aleynik görüşme belarus
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