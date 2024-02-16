Bakan Fidan, Aliyev ile görüştü

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16 Şubat 2024 Cuma 21:51:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 21:51:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Fidan, Münih temasları kapsamında bugün erken saatlerde Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya gelmişti.

Etiketler : Almanya Azerbaycan buluşması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih zirvesi
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