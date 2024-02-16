Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Fidan, Münih temasları kapsamında bugün erken saatlerde Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya gelmişti.
- Türk savunma sanayisine övgü: "Kimse yan bakamayacak!"
- İstanbul'daki son anket sonucunu açıkladı! Kurum mu İmamoğlu mu önde?
- Bakan Fidan, Aliyev ile görüştü
- Erzincan'daki maden kazasında yeni gelişme
- "Herhangi bir canlı siyanüre bağlı olarak yaşamını yitirmedi"
- "5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu"