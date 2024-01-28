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Dışişleri Bakanı Fidan Arnavutluk'ta
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28 Ocak 2024 Pazar 22:15:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 22:15:00

Dışişleri Bakanı Fidan Arnavutluk'ta

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde Arnavutluk'a geldi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldiğini açıkladı. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın Tiran'da bu akşam Türk iş adamları ile bir araya geleceğini belirterek, yarın ise resmi ziyaret çerçevesinde Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile görüşeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya geleceği açıklandı.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın Arnavutluk temaslarının ardından yarın akşam Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya, çarşamba günü ise Romanya'ya resmi ziyarette bulunacağını belirtti. Söz konusu ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.

Etiketler : Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Arnavutluk ziyareti
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