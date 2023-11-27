Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, AİB 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Barselona'da düzenlenen toplantıda Gazze'deki son gelişmeler ışığında Filistin-İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı.

Bu arada, Fidan ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğini temsil eden mevkidaşları, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.

Fidan, forum kapsamında, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile de bir araya geldi.