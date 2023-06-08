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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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08 Haziran 2023 Perşembe 09:32:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 09:32:00

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakan Fidan ve Antony Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

Etiketler : hakan fidan antony blinken görüşme
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