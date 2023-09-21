Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.

Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk

BORRELL: BAKAN FİDAN'LA AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE ATILACAK GELECEK ADIMLARI KONUŞTUK



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la New York'ta görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu belirterek, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fidan'la BM'de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, "AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi'ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk." ifadesini kullandı.

Borrell, Karabağ'daki "son derece endişe verici" durumu da ele aldıklarını belirtti.

AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu'ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti.

"GELECEĞİN ZİRVESİ BAKANLAR DÜZEYİNDE HAZIRLIK TOPLANTISI"NA KATILDI



Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

Açıklamada, "Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik atılması gereken adımları vurguladı ve bu yöndeki taahhüdümüzü yineledi." ifadesine yer verildi.

Fidan ayrıca, New York'ta "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

FİDAN, LETONYALI MEVKİDAŞI KARİNS'LE BİR ARAYA GELDİ



Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Karins'le bir araya geldi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında dün İtalya, İsviçre ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü.