Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan AB-Türkiye ilişkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Jeopolitik zorluklar, birçok alanda yakın işbirliğimizi gerektiriyor. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli." ifadelerini kullandı.