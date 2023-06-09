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09 Haziran 2023 Cuma 19:51:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 19:51:00

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan AB-Türkiye ilişkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Jeopolitik zorluklar, birçok alanda yakın işbirliğimizi gerektiriyor. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli." ifadelerini kullandı.

Etiketler : hakan fidan ab komisyonu josep borrell görüşme
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