Dışişleri Bakanı Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Büyükelçilerini Ankara'da kabul etti." ifadesi kullanıldı.
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