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30 Ekim 2023 Pazartesi 15:36:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 15:36:00

Dışişleri Bakanı Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Büyükelçilerini Ankara'da kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı hakan fidan büyükelçi
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