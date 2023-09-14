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14 Eylül 2023 Perşembe 15:48:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 15:48:00

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komiseri Varhelyi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

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