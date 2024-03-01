VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
"Ne yapıyorsak, bu depremsellik gerçekliğini bilerek hareket etmek durumundayız"
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 116. sayısını yayımladı
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Türkiye açıklaması
Fidan: 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum
"Akla ve iradeye zarar veren her türlü bağımlılıkla mücadele edelim"
01 Mart 2024 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 14:53:00

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen forumun, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" ana temasıyla bugün başladığını belirtti.

ADF 2024'ün, 3 gün boyunca devlet ve hükümet başkanlarını, yüksek düzeyli hükümet yetkililerini, iş insanlarını, uzmanları, akademisyenleri ve gençleri bir araya getireceğini ifade eden Fidan, forumun katılımcılara, ara buluculuktan göçe, gelişen teknolojilerden gıda güvenliğine, terörizmden sürdürülebilir kalkınmaya pek çok başlığı ele alma fırsatı sunacağını bildirdi.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Forum kapsamında gerçekleşecek oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Gazze'de süren katliam başta olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden krizlere karşı çözüm yöntemlerini değerlendireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla, diplomasinin tüm araçlarını kullanarak daha adil, daha barışçıl, daha müreffeh bir gelecek hedefine nasıl katkı sağlayabileceğimizi tartışacağız. ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Etiketler : hakan fidan antalya diplomasi forumu kaçak içki operasyonu
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX