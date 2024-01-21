Bakan Fidan, New York'a gidecek

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21 Ocak 2024 Pazar 14:19:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 14:19:00

Dışişleri Bakanı Fidan, 23 Ocak'ta New York'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'u ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."

Etiketler : hakan fidan bm güvenlik zirvesi abd new york
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