Bakan Fidan, New York'a gidecek

Dışişleri Bakanı Fidan, 23 Ocak'ta New York'a gidecek
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'u ziyaret edecektir.
Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."
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