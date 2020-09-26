Bakan Çavuşoğlu talimat verdi: Somalili Guled Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor
Kaynak: AA
Somali'de imkansızlıklar içinde kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili genç yetenek Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla bugün Türkiye'ye getirilecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki paylaşımda, "Bakanımız Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' kahramanlarıyla buluşacak. Yanındayız Guled!" ifadelerini kullandı.
Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.
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